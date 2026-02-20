俳優の木村拓哉（53）が19日放送のフジテレビ「トークィーンズ」（木曜後11・00）に出演。自身の生き方について語った。常に期待される立場の木村。どのような未来予想図を描いているかを聞かれると、「何年後の自分とか何歳までにこうしたいとかは本当に以前からなくて。めちゃくちゃキリギリスです」と“今”を優先して生きていることを明かした。「大谷翔平選手が高校の時に自分という核があって夢があって、そのために何