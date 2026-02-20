お笑いコンビ「ドランクドラゴン」の鈴木拓（50）が、19日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演。同番組レギュラーのAKB48・秋山由奈（20）の双子の妹の姿に驚く場面があった。受験の話題になり、ともに勉強していたが途中からアイドルの道に進んだ自身の隣で、受験勉強に励んでいた妹について、秋山は「私が妹と双子だったのもあって」とサラリと触れた。その後、改め