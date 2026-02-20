◇米男子ゴルフツアージェネシス招待第1日（2026年2月19日カリフォルニア州リビエラCC＝7383ヤード、パー71）シグネチャーイベント（格上げ大会）第2戦の第1ラウンドは雨による中断があり、日没サスペンデッドとなった。24年大会覇者の松山英樹（33＝LEXUS）は4バーディー、2ボギーの2アンダー69で初日を終えた。ホールアウト時点でトップと3打差の12位につけた。1番パー5でバンカーショット、アプローチのミスが重な