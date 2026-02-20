俳優・森山未唯（みゅう）が２０日、東京・渋谷に期間限定オープンした「ＷＯＲＬＤＢＡＳＥＢＡＬＬＣＬＡＳＳＩＣＯＦＦＩＣＩＡＬＳＴＯＲＥ」のオープニングセレモニーに元メジャーリーガー・川粼宗則氏、モーニング娘’２６・牧野真莉愛、お笑いコンビ・バッテリィズと出席した。森山はＴＢＳ系「水曜日のダウンタウン」の企画「名探偵津田」で、名探偵が恋心を抱くヒロイン・理沙役でおなじみ。ＷＢＣの