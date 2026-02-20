不適切な方法で交通違反を取り締まったとして、神奈川県警が２７１６件の違反を取り消すことにした問題で、取り消しによる交通反則金の還付は約３４００万円、対象者の居住地は３８都道府県に及ぶ。取り締まりによって「一般」に格下げされた運転免許区分を「優良」に戻すなどの対応が１０６５件、取り消しや停止とされた免許を回復させる対応は１００件と見込まれる。神奈川県警は２０日から対象者に通知文を郵送し、電話でも連