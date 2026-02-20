今回は、帝王切開直後の妻に、夫が放った一言についてのエピソードを紹介します。まだ産後直後で、それどころじゃないのに…「基本は優しい私の夫ですが、時々とんでもないことを言ってきて、そのたびに困惑しています。ついこの前も、帝王切開で出産し病室で休んでいたのですが、夫に体調を聞かれ、『落ち着いてきたよ』と答えたら、『元気でよかった』『退院したら、すぐ働こうな？』『子どものためにも頑張らないとな』と言って