木村拓哉（53）が、19日放送のフジテレビ系「トークィーンズ」（木曜午後11時）に出演。スタジオメンバーを感嘆させた。木村と同世代で親交のあるアンミカ（53）がインタビューをした、事前取材のVTRが流された。アンミカが「失敗のことを聞きたいんだけど、失敗っていう感覚ってどう？」と質問。木村は「ゴロゴロありますよ。゛NO GOOD゛の省略で゛NG゛っていうのが現場にはゴロゴロあるから」。続けて「あ〜やっちゃった、ってい