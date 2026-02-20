2月19日（木）に放送された見取り図の冠バラエティ『見取り図じゃん』では、コップの水が飛び交う人気討論企画「リアル水掛け論」の女性版「女子びちゃびちゃ論」を実施した。『ラヴ上等』の“水掛け事件”で話題になった鈴木ユリアが番組初登場。圧巻の“水掛け”を披露した。【映像】鈴木ユリアのリアル「水はヤベェだろ」今回は熊元プロレス（紅しょうが）、稲田美紀（紅しょうが）、加納（Aマッソ）、福留光帆、紺野ぶるまに加