20日、五泉市旭町の市道で路線バスと軽自動車が衝突する事故が発生しました。この事故で4人がけがをしました。警察によりますと20日午前8時15分ごろ、路線バスと60代の女性が運転する軽自動車が交差点内で衝突しました。この事故で、路線バスに乗っていた高校生の男女2人、軽自動車に乗っていた5歳の女児と女子高校生1人ががそれぞれ軽傷です。路線バスと軽自動車のそれぞれの運転手にけがはありませんでした。60代の男性が運転す