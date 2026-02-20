[故障者情報]サンフレッチェ広島は20日、MFトルガイ・アルスランが左ヒラメ筋損傷による治療のため今月17日にドイツへ一時帰国したことを発表した。クラブによると3月上旬に再来日する予定だという。アルスランは今季のリーグ戦2試合とAFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)の1試合に出場している。