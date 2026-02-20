リンクをコピーする

ニューヨーク・ニックス vs デトロイト・ピストンズ日付：2026年2月20日（金）開催地：マディソン・スクエア・ガーデン（New York）最終スコア：ニューヨーク・ニックス 111 - 126 デトロイト・ピストンズ NBAのニューヨーク・ニックス対デトロイト・ピストンズがマディソン・スクエア・ガーデン（New York）で行われた。 第1クォーターはデトロイト・ピストン