FRUITS ZIPPERの仲川瑠夏が自身のSNSを更新し、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）でのオフショットを公開した。 【写真】気分は魔法使い！“スリザリン”衣装でUSJを満喫するFRUITS ZIPPERの仲川瑠夏 ■仲川瑠夏、「魔法使いるなぴ」と魔法使いになりきり 仲川はXに「魔法使いるなぴ」と言葉を添えて、『ハリー・ポッター』の世界観が楽しめるエリア“ウィザーディング・ワールド・オブ