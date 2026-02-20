フィギュアスケートの女子フリーは19日（日本時間20日）、ミラノ・アイススケートアリーナで行われ、ショートプログラム（SP）1位の中井亜美が140.45点をマークし、合計219.16点で銅メダルを獲得した。17歳10カ月でのメダル獲得は、浅田真央の19歳を超えて日本フィギュアスケートにおける最年少となった。 ■SPに続きトリプルアクセル成功 SPに続き、この日も冒頭の大技トリプルアク