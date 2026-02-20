テレビドラマの撮影に伴い、今月21日から27日まで広島市中心部などで交通規制が行われます。広島市で撮影が行われるのは、日本テレビの10月期ドラマ「俺たちの箱根駅伝」です。撮影を支援する広島フィルム・コミッションによると、交通規制は21日から27日までのうち、22日を除く6日間で、21日は、午前9時から午後4時ごろまで広島城東側の裁判所前の道路が通行止めとなります。このほか、広島市西区の国道2号や中区の国道54号などで