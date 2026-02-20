冷え込みの厳しい時期に作ることから、「寒仕込み」と呼ばれる味噌の仕込みが、広島県庄原市で行われています。庄原市高野町では、地元の人たちが40年以上味噌作りに取り組んでいます。寒い時期に仕込む味噌は雑菌が少なく、まろやかな味が特徴です。地元産の白大豆を2日間水につけて煮たあと、米麹や食塩を加えてすり潰します。その後、樽で1年寝かせると完成です。この日だけでも、米と大豆あわせて60キロを使って仕込みました。