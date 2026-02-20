岩国市は有志の職員らでつくる会合やクラブ活動の会費を3年間にわたってあわせて450万円あまり横領していたとして、48歳の男性職員を懲戒免職処分としました。処分を受けたのは岩国市建設部道路課の48歳の男性主任です。岩国市によりますとこの男性は同期の職員でつくる任意の会で2010年ごろから1人で会計を担当していて、懇親会などを開く際に必要な額を上回る会費を引き出し余った金を着服していたということです。2011年4月から