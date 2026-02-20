毎日放送（MBS）で放送されているお笑いコンビ・よゐことAぇ! groupの冠番組『Aぇ!!!!!!ゐこ』（毎週土曜深1：28）が20日、公式Xを更新。3月末で最終回を迎えると伝えた。それに伴い、オリコンニュースの取材に対してMBSがコメントした。【写真】USJでの写真と共に…笑顔をみせるAぇ!groupら『Aぇ!!!!!!ゐこ』は、お笑いコンビ・よゐことAぇ! groupのメンバーが、関西各地を調査するバラエティー番組。公式Xでは「約5年間皆