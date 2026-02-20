あす21日（土）から23日（月・祝）にかけては、3連休という方が多いかもしれません。3連休中は頭文字に「K」がつく、寒暖差・強風・花粉・黄砂の「春の4K」に気をつけながら楽しんだ方がいいでしょう。■きょうはまだ空気ヒンヤリきょう20日（金）は晴れる所が多いですが、四国から関東ではにわか雨の可能性があります。東北北部付近でも、雨や雪が降りやすいでしょう。きょう20日（金）はまだ晴れる所も、昼間は空気が少しヒンヤ