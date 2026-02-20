『下剋上球児』『ひだまりが聴こえる』『宙わたる教室』と、さまざまな作品で確かな存在感を放ち、真っすぐな演技で観る者の心をつかむ小林虎之介。2026年は連続テレビ小説『風、薫る』や『俺たちの箱根駅伝』への出演が控えるなど、さらなるブレイクが期待される。そんな彼が、ドラマW-３０『ながたんと青と -いちかの料理帖-２』（WOWOW）で新境地に挑む。デビューから5年を迎え、着実にステップアップを続ける小林に“俳優・