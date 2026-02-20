アニメ映画『モンスターズ・ユニバーシティ』（2013）が、『金曜ロードショー』（日本テレビ系）にて3月20日21時から放送されることが決まった。【写真】『モンスターズ・ユニバーシティ』の登場キャラクターたち大ヒット映画『モンスターズ・インク』の続編となる本作は、マイクとサリーの出会い、友情の始まり、そしてモンスター界最大の事件を巡る大冒険を描くファンタジー・アドベンチャー。「いつか必ず、怖がらせ屋に