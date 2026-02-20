『映画 冬のソナタ 日本特別版』より、チュンサン（ペ・ヨンジュン）がユジン（チェ・ジウ）を抱えて塀を乗り越える、2人の初恋の始まりのシーンを切り取った本編映像が解禁された。【動画】初恋の始まりを切り取った胸キュンシーン韓国KBSで2002年に放送された韓国ドラマ『冬のソナタ』。日本では2004年にNHKで放送されると、週末深夜の放送だったにもかかわらず高視聴率を獲得。日本での韓流ブームの先駆けとなった。特に主