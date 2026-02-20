第98回アカデミー賞（R）長編アニメーション賞などにノミネートされたフランス発のアニメ映画『アメリと雨の物語』より、日本語吹替版予告編が解禁。併せて、吹替を務めた主人公アメリ役の永尾柚乃、アメリのモノローグ役の花澤香菜らのコメントが到着した。【動画】主人公アメリを永尾柚乃、アメリのモノローグを花澤香菜が吹替！映画『アメリと雨の物語』日本語吹替版予告神戸生まれの作家、アメリー・ノートンによるベス