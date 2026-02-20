2025年夏、本格的再始動を発表したモノブライトが、2月13日に大阪・梅田クアトロ、2月19日に東京・渋谷クアトロでワンマンツアー＜monobright Live Tour 2026 『ジャンピンジャックフラッシュ』＞を開催した。両公演共に満員御礼の中、同ツアーが渋谷で熱狂のフィナーレを迎えた。＜ジャンピンジャックフラッシュ＞は、ドラムに盟友・岩中英明を迎えたモノブライトの本格的な再始動以降の初ツアーとなるものだ。約8年ぶりのモノブ