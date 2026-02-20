俳優の吉沢亮が19日、都内で行われた「第99回キネマ旬報ベスト・テン」にて主演男優賞に選出され、表彰式に出席。2025年に出演した映画の共通点を語り、会場を盛り上げた。【写真】吉沢亮、全身黒のスーツ姿がかっこいい！「キネマ旬報ベスト・テン」は、1924年度（大正13年）に開始し、今年で99回目を迎える映画賞。アメリカのアカデミー賞よりも古い歴史があり、日本の映画界では大いなる権威を有する。吉沢は社会現象にも