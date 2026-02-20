【モデルプレス＝2026/02/20】グローバルボーイズグループ・ZEROBASEONE（ゼロベースワン）やALPHA DRIVE ONE（アルファドライブワン）の所属事務所・WAKEONEが2月20日、公式X（旧Twitter）を更新。誹謗中傷や虚偽情報流布に対して、法的手続きを進めていることを発表した。【写真】WAKEONEと専属契約したZEROBASEONEメンバー◆ZEROBASEONEら所属・WAKEONE、声明発表同事務所は「当社は最近、国内外のオンラインコミュニティおよび