侍ジャパンが３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で対戦する韓国と台湾の最新情報をチェックする。宮崎合宿中の井端弘和監督は２０日、１次ラウンドのライバルとなる両チームの試合に、コーチ陣を送り込むことを明かした。韓国代表は沖縄で合宿中。韓国プロ球団との練習試合を行うため、この日から金子誠コーチを派遣した。台湾代表は２６日にソフトバンク、２７日に日本ハムと台北ドームで交流試合を開催。こち