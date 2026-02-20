生田斗真が、デビュー曲「スーパーロマンス」のMVを2月21日22時より公開することを発表した。シンガーソングライター・岡村靖幸が作詞・作曲・プロデュースを手掛けた本楽曲は、自身が上白石萌歌とW主演を務める日本テレビ系新土曜ドラマ『パンダより恋が苦手な私たち』の主題歌にも起用されている。MVは、瀬里 義治が監督を務めており、煌びやかな80’sの世界観を漂わせる衣装をまとった生田斗真によるキレキレのダンスシーンや、