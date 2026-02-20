斉藤和義が、新曲「鏡よ鏡」のMVを公開した。同曲は、松嶋菜々子主演のテレビ朝日系ドラマ『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』の主題歌として書き下ろされたもので、ドラマのテーマに合わせて「打ちのめされても、自分の信念は決して自分を裏切らない」というメッセージが込められているという。MVには同ドラマのキャストのひとりで、若手俳優であり音楽グループM!LKのメンバー・佐野勇斗が出演している。監督は映像作家・