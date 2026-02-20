宮崎キャンプに参加中のイヒネ・イツア内野手が２０日の一塁の守備練習を開始した。本職はショートだが、今キャンプでは足と肩を生かした出場機会を増やすため、外野にコンバートされた。チームではＷＢＣ日本代表の周東に次ぐ俊足。小久保裕紀監督は「もともとショートで入ってきたので、一塁の球は捕れるはず。レフト、代走だけでなく起用の幅が広がるから」と一塁で練習させた意図を説明した。