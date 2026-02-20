なとりが、2月18日と19日の2日間にかけて、自身初となる日本武道館での単独公演を開催した。なとりは、2024年に東京・Zepp Shinjukuでの初ライブを皮切りにライブ活動を開始し、約2年という早さで日本武道館での2日間公演を実現した形だ。そして、ライブのMCの中で新たな発表もあった。6月から日本全国のホールをまわる＜なとり Hall Tour 2026＞としての開催は先に発表していたものの、そのツアータイトルが＜行進＞であることと