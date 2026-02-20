巨人は２０日、那覇キャンプの第５クール２日目を迎えた。スポーツ報知評論家の高木豊氏は、巨人の新外国人フォレスト・ウィットリー投手（２８）＝前レイズ＝の力強いピッチングに目を見張り、新助っ投への期待感を明かした。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ブルペンでまず目についたのは、ウィットリーのボールだ。真っすぐに力があって、スライダーもよくキレる。パワーでどんどん押していけるタイプだね。６イニングくらいを想定