豊川用水の水源であるダムが、深刻な水不足となっていることを受け、豊川の下流から水を取る「緊急取水」が始まりました。 【写真を見る】3月中旬にもダム枯渇おそれ… 1995年以来の緊急取水 宇連ダムの貯水率2.6% 大島ダムも20.1%に “川から水を取り貯水率を維持” 愛知 豊川用水 きょう午前9時から愛知県豊川市で始まった緊急取水は、豊川の下流の水をポンプでくみ上げ、豊川用水に流すものです。 緊急取水は1995年以来 豊