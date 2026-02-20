熱戦が続くミラノ・コルティナオリンピックで19日、 スキーのノルディック複合団体スプリントが行われ、白馬村出身の渡部暁斗選手と木島平村出身の山本涼太選手の2人で臨んだ日本は6位となり、一時はメダル争いに絡むレースを繰り広げました。「2人1組」で挑むスキー・ノルディック複合の団体スプリント。日本は前半の、ラージヒルのジャンプ。今シーズン限りで現役を引退する白馬村出身の渡部暁斗