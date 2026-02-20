20日、KOSPI（韓国総合株価指数）が上昇し、過去初めて5700を超えた。この日、KOSPIは午前9時10分基準で前営業日比42．71ポイント（0．75％）上昇した5719．96となった。指数は19．64ポイント（0．35％）上昇した5696．89で取引を開始した後、値上がり幅を拡大している。前日に続いてこの日も旧正月連休期間に市場を離れたリスク回避資金が復帰し、累積した需要が一度に流入する状況が続くとみられる。昨夜のニューヨーク株式市場