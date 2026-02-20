モーニング娘。‘26の牧野真莉愛は20日、都内で開催された「WORLD BASEBALL CLASSICTM OFFICIAL STORE -MIYASHITA PARK-」メディア向けオープニングイベントに登壇。来月開幕するWBCで期待する選手について語り、日本代表にエールを送った。【動画】モー娘。牧野真莉愛、止まらない日本ハムとWBCアメリカ代表・ジャッジへの愛『LOVEマシーン』でエールを送るバッテリィズ・寺家からの質問にも即答牧野は北海道日本ハムファイ