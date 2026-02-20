ホストクラブに「色恋営業」で全国初の行政処分です。竹岡拓人容疑者（27）は2025年、東京・歌舞伎町のホストであることを隠し、マッチングアプリで出会った女性を店に誘った疑いが持たれています。竹岡容疑者のスマートフォンには、女性400人近くの資産情報や、高額な料金を使わせる計画のメモが残されていました。また、恋愛感情につけ込んで金銭を使わせる「色恋営業」をしたとして、竹岡容疑者が働くホストクラブに全国初の行