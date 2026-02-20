俳優の木村拓哉（53）が19日放送のフジテレビ「トークィーンズ」（木曜後11・00）に出演。プロ意識について語った。事前取材VTRでモデルでタレントのアンミカに失敗することはあるかを聞かれると、「ゴロゴロありますよ」と即答。「No Goodの省略でNGというのが現場にはゴロゴロあるから、やっちゃったっていう恥ずかしさもあるし、できないことに対するちょっとしたクソっていう気持ち」と明かした。「そう考えたいなって思