ベーシスト寺沢功一（62）が20日、X（旧ツイッター）を更新。SOPHIA松岡充（54）主演のミュージカル「ume−今昔不届者歌劇−」の観劇を報告した。「松岡充くんが主演のミュージカル『UME−今昔不届者歌劇』観てきた」と報告。「緻密に計算されたストーリーで見応えあったよ。松岡くん、ご招待ありがとうございました」とつづった。同作は、徳川吉宗の虚像と、保険金詐欺事件の実像が交錯するスリラー。脚本演出は丸尾丸一郎氏が手