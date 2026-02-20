東京・武蔵小山駅近くで、立ち退きに応じなかった住宅に火をつけたなどの疑いで、不動産会社の社員らが逮捕されました。内藤寛己容疑者（31）ら6人は2025年、東京・品川区にある住宅の郵便受けに火をつけ、近くのアパートにもガソリンをまき、放火した疑いが持たれています。内藤容疑者は不動産会社でこの地域の地上げを担当していて、立ち退きに応じない住宅に嫌がらせするため、実行役に火を付けるよう指示したとみられています