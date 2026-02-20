木村拓哉（53）が、19日放送のフジテレビ系「トークィーンズ」（木曜午後11時）に出演。インタビュアーの、モデルでタレントのアンミカ（53）にドッキリを仕掛けた。事前取材のVTRで、木村と同世代で親交のあるアンミカがインタビュー。本番前の打ち合わせの様子がVTRで流された。会場のレストランに着いてスタッフと話すアンミカだが、その背後には、すでに到着していた木村の姿が。アンミカは気付かないまま、打ち合わせを進めた