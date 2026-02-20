「東小松川」交差点の渋滞緩和へ？国土交通省 首都国道事務所は2026年2月18日、国道14号「亀戸小松川立体」の事業が進捗し、3月28日から一部区間で6車線運用を開始すると発表しました。【え、いずれ全部立体!?】これが京葉道路の「6車線化」区間です！（地図／写真）東京と千葉を結ぶ大動脈「京葉道路」の東京側無料区間のうち、荒川・中川に架かる小松川大橋の東側、小松川警察署前から「東小松川」交差点までの約400mが6車線