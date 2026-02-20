ニチレイは、北米事業の飛躍的な成長を実現するため、米国アーカンソー州に冷凍食品の新工場を建設する。投資額は1億?以上。稼働は2028年度の早い時期を計画し、主力のアジアンフーズのさらなる拡販を目指す。事業会社ニチレイフーズの北米子会社イノバジアン・クイジーン社が2月、100％子会社ニチレイグローバルフーズ社（デラウェア州）を新規設立。26年3月から9月にかけて総額1億600万?を段階的に出資する。工場面積は約17