犬の危険な『いびき』５選 犬がいびきをかいていると、まるで人間のようで可愛らしいと思う反面、心配になる飼い主さんも多いでしょう。では、犬がどんないびきをかいていたら危険なのでしょうか。ここでは、犬の危険ないびきの特徴や症状を紹介します。 1.いびきの音が明らかに大きくなった 以前と比べて、いびきの音量が明らかに大きくなった場合は注意が必要です。いびきの音量が大きくなったということは、いびきの症状が