セブン-イレブン・ジャパンは、持続可能なサプライチェーン構築に向け、オリジナルフレッシュフードの「製造2便制」を北海道エリアで導入した。これまで1日3回行っていた製造・配送を2回に集約し、製造効率の向上や物流負荷の軽減、フードロス削減につなげる。2月10日納品分から北海道全域で実施している。対象はおにぎり、弁当、サンドイッチなど販売構成比の高い約60アイテム。2月9日の説明会で執行役員QC・物流管理本部長