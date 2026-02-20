『やがて君になる』OPテーマ「君にふれて」 でデビューし、その後も『メイドインアビス』や『Re:ゼロから始める異世界生活』『彼方のアストラ』など、数多くのTVアニメの楽曲を歌唱してきたアニソンシンガー・シンガーソングライターの安月名莉子が、3月25日に待望の2nd フルアルバムを全国リリースする。これに伴い、ジャケット写真・収録曲情報が解禁された。今回のアルバムには、ヒットシングル「DAISY」「Horizon」などを含む