キャセイパシフィック航空は、福岡〜香港線を3月29日から増便する。現在は週10往復を運航しており、これを火・木曜は1日3往復、それ以外は同2往復の週16往復に増便する。同路線はこの他に、グループの香港エクスプレス航空のほか、香港航空とグレーターベイ航空を合わせた4社が運航している。■ダイヤCX513福岡（14：00）〜香港（16：45）CX529福岡（14：55）〜香港（17：40）／木CX589福岡（16：40）〜香港（19：25）CX529