エールフランス航空は、日本発着ヨーロッパ行きを対象とした特別割引を2月20日から27日まで実施している。東京/羽田・大阪/関西発着ヨーロッパ行きのエコノミークラス、プレミアムエコノミークラス、ビジネスクラスに設定があり、割引率は10％。諸税は燃油サーチャージと諸税は割引対象外。1人あたり運賃部分が5万円以上の航空券、クレジットカード利用のみが対象となる。搭乗期間は3月1日から6月30日まで。割引コードは「SPRG2026