県産ブランド米の生産や販売戦略などを話し合う会議がきのう（１９日）山形市で開かれました。 【写真を見る】県産米のブランド戦略会議新品種「ゆきまんてん」の生産方針示される（山形） この中で来年にデビューする予定の新品種、「ゆきまんてん」に関する生産などの方針案が初めて示されました。 県や農業団体、流通・販売関係者などで構成されるこの会議は、気候変動や資材の高騰といったコメをとりまく環境の変化