金メダルに至るまでには苦悩の時間もあったとされる(C)Getty Imagesミラノ・コルティナ五輪・フィギュアスケート女子フリーが現地2月19日に行われ、米国のアリサ・リウがSPとの合計226.79点で逆転金メダルに輝いた。 【関連記事】「どうしたらこんなにオリンピックをエンジョイできるのだろうと…」金メダル、アリサ・リウの“のびのび演技”に日本解説者も感嘆、異色の経歴も話題【冬季五輪】のびのび演技が光った。ルッツー