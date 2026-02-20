3年前に佐世保市のハウステンボスで、園内のクルーズ船から転落し、死亡した男性の遺族がハウステンボスに約7200万円の損害賠償を求め提訴したことがわかりました。 長崎地裁佐世保支部に提訴したのは、2023年4月に佐世保市のハウステンボスでクルーズ船から転落し、死亡した台湾籍の男性(当時42歳)の遺族です。 訴状によりますと遺族は注意を呼び掛けるアナウンスや乗客の動きを把握する装備などがなく、